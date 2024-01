Il nuovo archivio della Biennale all'Arsenale: «Sarà uno spazio aperto alla città»

Prende forma il progetto del nuovo archivio della Biennale all'Arsenale di Venezia. L'intervento, finanziato tramite due fondi del ministero dei beni culturali, prevede il restauro e la riqualificazione degli edifici dei vecchi magazzini del ferro e delle officine adiacenti. In un ambiente di circa 8mila metri quadrati (con una parte di soppalco) troveranno spazio tutti i materiali raccolti a partire dalla prima Biennale d'arte, istituita nel 1895; inoltre un'area dedicata a studio e ricerca, ma anche a mostre e workshop, incluso uno spazio per la ristorazione. Un ambiente aperto alla città, dunque, che sarà accessibile tutto l'anno. Anche per questa opera la conclusione dei cantieri è prevista entro il 2026: «Il progetto è in buono stato di avanzamento, con i lavori in fase di avvio», riferisce Andrea Del Mercato, direttore generale della Biennale.

L'operazione è stata illustrata nel corso della IV commissione del 10 gennaio, presieduta dalla consigliera Deborah Onisto. Sul valore dell'archivio si è soffermata Debora Rossi, vicedirettrice della Biennale: «È un patrimonio unico e prezioso, una raccolta di documenti che inizia già dai primi anni della Biennale: 10mila fascicoli di materiale cartaceo, una fototeca con 700mila negativi, 400mila lastre, oltre 1 milione di positivi, una mediateca con i video realizzati dagli anni Settanta in avanti. E poi il fondo costituito dalle opere che ci hanno lasciato gli artisti, una collezione di 12mila manifesti».

Da circa 20 anni tutto il materiale è conservato al parco scientifico tecnologico Vega di Mestre e nel tempo è stato reso accessibile a studenti e ricercatori. «Abbiamo capito che era arrivato il momento di pensare a un'evoluzione dell'archivio e delle sue attività - prosegue Rossi - e così abbiamo individuato nel magazzino del ferro e nelle officine adiacenti la sede più idonea». I vasti spazi del nuovo centro, infatti, permetteranno di ampliare anche le funzioni per il pubblico: l'idea è di realizzare «un centro di ricerca sulle arti contemporanee» che porti alla produzione di pubblicazioni, mostre, attività di college, workshop e piccole esposizioni.

Le caratteristiche del progetto architettonico sono state spiegate dall'architetto Arianna Laurenzi, responsabile dell'unità progetti speciali della Biennale: «Il restauro lascia intatta e visibile la tipologia degli edifici, limitando al massimo le modifiche funzionali degli spazi - riferisce -. Saranno eseguiti interventi di consolidamento delle superfici murarie e del prospetto in mattoni e pietra, mentre all'interno il consolidamento delle strutture metalliche e delle capriate, oltre al ripristino dei soppalchi».

Il fabbricato, dunque, sarà suddiviso in due sezioni: la prima per il servizio al pubblico, incluse circa 30 postazioni per la consultazione, e la seconda destinata ai depositi dell'archivio vero e proprio. Questa seconda parte risponde anche alla necessità di accogliere ulteriore documentazione proveniente da altri enti: «Molti archivi - spiega la vicedirettrice Rossi - ci hanno chiesto di depositare i loro materiali presso di noi: l'archivio di Palazzo Grassi, l'associazione Nuova Icona della Giudecca, l'archivio Ronconi, l'archivio Nono, l'archivio De Martino e così via».