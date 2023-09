La violenza che non ha voce: un'opera e un progetto per sensibilizzare anche i piccoli

Un ragazzo di appena 12 anni con la bocca tappata da una "X" e l'impronta di una mano scura appoggiata al petto. «Un'opera che rappresenta la violenza, spesso figlia dei legami parentali all'interno delle mura domestiche e per questo più difficile da denunciare». Il questore Gaetano Bonaccorso ieri ha accolto a Santa Chiara l'installazione fotografica “Linea Interrotta” del maestro Michele Tombolini della galleria fondata insieme a Cristian Contini. Questura e Biennale hanno così lanciato un concorso per sensibilizzare le scuole al tema della violenza, degli abusi e del cyberbullismo.

«Picasso espose al mondo il dramma delle atrocità attraverso l'arte: un linguaggio per avvicinare a quello che viene considerato distrattamente, come la sofferenza di chi non può far sentire la propria voce». Un ragazzo di appena 12 anni con la bocca tappata da una "X" e l'impronta di una mano scura appoggiata al petto. È l'installazione fotografica “Linea Interrotta” del maestro Michele Tombolini della galleria fondata insieme a Cristian Contini. Il questore Gaetano Bonaccorso ieri ha accolto ieri l'inaugurazione a Santa Chiara. «Un'opera che rappresenta la violenza, spesso figlia dei legami parentali all'interno delle mura domestiche e per questo più difficile da denunciare».

Il direttore de “La Biennale di Venezia”, Roberto Cicutto, ha illustrato il concorso dal titolo “Open call for ideas Michele Tombolini” collegato al progetto dell’artista per sensibilizzare i giovani sulla tematica della violenza nei confronti di tutte le vittime vulnerabili. Alla cerimonia hanno preso le istituzioni tra le quali l’assessore alle Politiche Educative del Comune Laura Besio, oltre ai referenti delle principali scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Venezia. «La cultura non è distante dalla realtà, manifesta bisogni, veicola valori come l'educazione al rispetto. Non fa differenza che sia un'artista a comunicare o un uomo in divisa: si tratta di uscire da una caserma o da una galleria per trasmetterli al mondo continuamente», ha commentato Cicutto. Il dirigente della divisione polizia Anticrimine Giampaolo Palmieri e il vicequestore aggiunto del Centro operativo sicurezza cibernetica Michele Fioretto hanno affrontato i temi della violenza di genere, della violenza nei confronti di tutte le vittime vulnerabili nonché quella del cyberbullismo e dell’adescamento in rete dei minori.

«La cultura del rispetto fa da argine a qualsiasi tipo di violenza. Come Amministrazione saremo sempre pronti a incoraggiare ogni iniziativa di sensibilizzazione, soprattutto quando parte dalle scuole», le parole dell'assessore alle Politiche educative, Laura Besio. In aumento quest'anno in provincia gli ammonimenti del questore contro stalking e violenza domestica. «Reati nei quali i dati soffrono di un numero oscuro che va fatto emergere anche attraverso queste iniziative, che sono prese di coscienza. Occorre lavorare sulla prevenzione - questa è la strada da noi intrapresa - attraverso la costruzione di rapporti di fiducia che aiutino a contrastare i fenomeni nelle fasi iniziali. Invito a rompere il muro di omertà e indifferenza: se inseguiamo solo gli effetti vedremo tanti epiloghi drammatici che sono la vera sconfitta», conclude Bonaccorso. All'inaugurazione il dirigente della divisione Anticrimine Giampaolo Palmieri, e il vicequestore aggiunto del Centro per la sicurezza cibernetica di Venezia, Michele Fioretto. Info sul progetto didattico: promozione@labiennale.org.