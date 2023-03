Porto Marghera, Eni presenta il nuovo progetto di valorizzazione dei fanghi civili | VIDEO

Il piano di trasformazione del sito industriale di Porto Marghera di Eni e delle società controlla (Versalis: Eni Rewind ed Eni Sustainable Mobilily) ad oggi prevede investimenti per circa 750 milioni di euro e il reimpiego dell'occupazione presente nell'ambito dei progetti di trasformazione. L'obiettivo del piano è concretizzare, attraverso nuovi progetti industriali, la transizione energetica e lo sviluppo di economia circolare anche applicata all'energia, nonché ridurre le emissioni di CO2.

Versalis, società chimica di Eni, sta avviando in questi giorni le attività preliminari di cantiere per il primo impianto per il riciclo meccanico avanzato delle plastiche postconsumo, a seguito del recente decreto di non assoggettabilità VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'impianto, acquisito insieme alla tecnologia da Ecoplastic, produrrà polimeri stirenici da materia prima riciclata, che giungerà già selezionata e pretrattata. Si otterranno così polistirene espanso e compatto con un contenuto riciclato fino al 100% a partire da materia prima seconda ricavata da rifiuti in polistirene espanso selezionati dai settori industria e commercio. I nuovi prodotti, che arricchiranno la gamma Versalis Revive, saranno destinati a settori applicativi per i quali i requisiti di sostenibilità e circolarità sono essenziali, come packaging ed edilizia.

Il piano prevede anche un'ulteriore fase di sviluppo a seguito dell'acquisizione, nel luglio 2022, della licenza per la realizzazione di un impianto per il riciclo meccanico avanzato di rifiuti plastici selezionati ottenuti dalla raccolta differenziata, in particolare polistirene e polietilene alta densità, con una capacità di trasformazione di circa 50mila tonnellate all'anno.

A Porto Marghera Versalis realizzerà, sulla base di una tecnologia proprietaria, anche il primo impianto in Italia per la produzione di alcool isopropilico, che oggi viene totalmente importato dall'estero e che viene impiegato in numerosi settori di mercato. La capacità del nuovo impianto, 30mila tonnellate/anno, è in linea con la domanda del mercato nazionale e rappresenta per Versalis un passo strategico per la specializzazione del portafoglio di prodotti.

Nella bioraffineria – che dal 1° gennaio 2023 è nel perimetro della nuova società Eni Sustainable Mobility, che riunisce la bioraffinazione, il biometano e la vendita di prodotti per la mobilità nelle sue oltre 5000 stazioni di servizio in Italia e all'estero – sono attualmente in corso le attività per la fermata generale degli impianti per manutenzione e per alcuni nuovi investimenti, in particolare per la nuova sezione BTU (Biomass Treatment Unit), che consentirà di ampliare la gamma di materie prime di scarto che da fine 2022 costituiscono la fonte di approvvigionamento principale della bioraffineria.

A questo si aggiungerà, una volta ottenute le autorizzazioni, un nuovo impianto steam reforming per la produzione di idrogeno, che consentirà di incrementare la produzione di biocarburanti della fabbrica in coerenza con il piano strategico di Eni di incremento della sua capacità di bioraffinazione. Il progetto in fase di autorizzazione prevede anche la costruzione di una unità per la produzione di bio-jet, carburante per l'aviazione da materie prime al 100% rinnovabili, di cui è previsto l'avvio a partire dal 2024, compatibilmente con le tempistiche autorizzative.

Eni Rewind ha presentato il progetto di un impianto per la gestione sostenibile dei fanghi da depurazione civile, con una capacità di trattamento di 190mila tonnellate annue, suddivisa su due linee parallele da 95mila ciascuna. La proposta nasce a seguito di un'analisi svolta dalla società ambientale di Eni sui flussi di fanghi prodotti e gestiti in Regione, che ha evidenziato un gap impiantistico con conseguente smaltimento fuori regione di questi rifiuti non pericolosi. Tale scenario, in conseguenza al processo di riordino della normativa subirà ulteriori restrizioni che limiteranno ulteriormente la possibilità dell'impiego dei fanghi in agricoltura.

Nel novembre 2022 la società ha depositato l'istanza di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) del progetto che sarà realizzato in un'area di proprietà di Eni Rewind, già bonificata, nel petrolchimico di Porto Marghera. I fanghi urbani, unica materia conferita nell'impianto e costituiti per circa l'80% da acqua, una volta essiccati saranno così trasferiti in un forno con tecnologia a letto fluido che ne valorizza la componente organica rendendo il processo energicamente autosufficiente. L'eventuale surplus energetico sarà immesso nella rete elettrica del polo industriale di Porto Marghera. La configurazione individuata assicura la continuità del servizio anche nelle settimane di fermata per manutenzione.

I sistemi di trattamento delle emissioni sono progettati in linea con le migliori soluzioni tecniche impiantistiche disponibili, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, considerata la composizione dei fanghi da depurazione civile, il processo che li genera e l'origine biogenica degli stessi, il contributo alle emissioni compreso l'anidride carbonica è da considerarsi nullo, in quanto la CO2 associata al processo di mono-combustione dei fanghi verrebbe comunque generata dalla naturale biodegradazione della materia organica.