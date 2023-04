Casa Accoglienza ex Umberto I, 500 mila euro per la ristrutturazione

Nella sua ultima seduta la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato il progetto di ristrutturazione dell’edificio Casa Accoglienza ex Umberto I di Venezia.

L’edificio, situato a Cannaregio 3144, nel centro storico insulare, è dedicato all’ospitalità di persone autosufficienti che versano in condizioni di difficoltà e prive di alloggio. Il progetto prevede un intervento di adeguamento funzionale e di efficientamento energetico del fabbricato. «L'intervento - spiega Zaccariotto - garantirà l’accessibilità agli utenti con disabilità motoria e consentirà di ottimizzare la distribuzione degli spazi al fine di garantire un servizio di assistenza sociale più efficace. È prevista una generale ristrutturazione del fabbricato, al fine di ridurre i consumi energetici mediante l’installazione di nuovi impianti».

Tra gli obbiettivi c'è quello di rendere accessibile il piano terra, mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili, la realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano terreno; la creazione di due nuove camere al piano primo e di un nuovo spazio di relazione. «Con questa delibera interveniamo su un immobile in uso alla Casa dell’ospitalità dove le persone senza fissa dimora vengono seguite in percorsi di inserimento sociale - spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - Una struttura destinata a persone già transitate nella sede di Mestre che qui potranno godere di una maggiore autonomia. Questo progetto chiude un corposo elenco di investimenti per potenziare l'assistenza alle persone senza fissa dimora che ha permesso all'Amministrazione di inaugurare di recente la nuova Casa dell'ospitalità di via Spalti a Mestre oggetto di una completa riqualificazione degli spazi. Ora l'attenzione si concentra sulla sede lagunare. Al termine dei lavori gli ospiti potranno avere stanze singole, più efficaci nei percorsi di inclusione». L’investimento complessivo è di 500 mila euro.