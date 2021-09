Al Lido debuttano i gemelli D'Innocenzo con "America Latina"

Diretta

Oggi, 9 settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia debuttano in concorso i cineasti gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo con "America Latina", racconto costruito sul personaggio di Massimo Sisti (Elio Germano, che rinnova il suo sodalizio con i cineasti), dentista affermato e padre di famiglia a Latina, costretto a rimettere in discussione la sua vita e identità. In gara anche "Zeby nie bylo sladow" (Non lasciare tracce) del polacco Jan P. Matuszynski, che ispirandosi a fatti realmente accaduti racconta la storia di Jurek, studente unico testimone, nel 1983, dell'uccisione di Grzegorz Przemyk, un liceale picchiato a morte dalla milizia.

Venezia 78, programma di oggi 9 settembre