Alla Mostra "Le sorelle Macaluso", ultimo film italiano in concorso

Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del quarto film italiano in concorso, Le sorelle Macaluso, opera seconda della grande regista teatrale Emma Dante, che mette in scena in tre capitoli l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia delle cinque sorelle protagoniste, interpretate da 12 attrici. In gara per il Leone d'oro anche Spy No Tsuma (Moglie di una spia) di Kiyoshi Kurosawa, sulla lotta pubblica e privata di una coppia in una città della campagna giapponese, durante le violenze della II Guerra Mondiale.

Fuori concorso torna un maestro del documentario, Frederick Wiseman con City Hall, ritratto di Boston dal punto di vista del governo della città, con il sindaco Walsh e i consiglieri impegnati in una serie di priorità politiche, come giustizia razziale, edilizia accessibile, azioni sul clima, e i problemi collegati a chi non ha una casa.

Alle Giornate degli Autori debutta come evento speciale Extraliscio - Punk di balera di Elisabetta Sgarbi, racconto del percorso degli Extraliscio, band romagnola che unisce la tradizione del liscio a musica elettronica, rock, e pop. In sala Giardino alle 18.15 omaggio a Tonino Guerra con la proiezione del corto animato Dolgoe Putescestvie (Il lungo viaggio) di Andreij Khrzhanovski realizzato nel 1997 su sceneggiatura di Guerra e con la sua voce narrante. Attraverso interventi video, Giuseppe Tornatore e Wim Wenders ricorderanno il grande poeta, scrittore e sceneggiatore.

Il programma dei film di oggi alla Mostra