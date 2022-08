Completata la palestra del distretto scolastico di Dolo

Anche la nuova palestra di Dolo, a pochi giorni da quella "gemella" del Bissuola, è pronta. Si trova nel distretto scolastico di via Curzio Frasio. Il taglio del nastro ufficiale sarà a settembre, dopo l’inizio dell’attività scolastica, ma la struttura, realizzata dalla Città metropolitana, è già pronta all'uso.

Frutto di un investimento di 2,2 milioni di euro, di mattina sarà utilizzata dai 1.275 studenti del liceo sportivo "Galileo Galilei", che fino allo scorso anno scolastico condividevano le strutture con il Lazzari e il Musatti; nel pomeriggio, invece, ci sarà spazio per l'attività extrascolastica: sarà il Comune di Dolo ad assegnarne l’utilizzo e la gestione a società e associazioni sportive del territorio, che verranno scelte tramite un bando.

Il sindaco Gianluigi Naletto ha visitato la palestra assieme ai tecnici della Città metropolitana. «È un’opera importante in un contesto significativo come il polo delle scuole superiori - ha commentato il sindaco -. Una struttura d’eccellenza come questa servirà per gli studenti del Galilei che finalmente avranno uno spazio tutto per loro per fare sport, ma anche per le associazioni. Una nuova palestra è un impegno importante di progetto ma anche finanziario che la Città metropolitana ha scelto di dedicare a Dolo, un segnale di responsabilità sociale molto forte».

A descrivere la palestra sono i tecnici che ci hanno lavorato: «Innovativa per il criterio di costruzione e per l'utilzzo dei materiali, è stata realizzata completamente in legno con una parte a telaio per quanto riguarda la struttura e un’altra in X-lam, cioè con pannelli di legno massiccio a strati incrociati, che riguarda gli spogliatoi. La struttura è omologata Coni per ospitare match del campionato di B e C Gold di basket, di pallavolo e pallamano grazie ad una tribunetta con 200 posti a sedere. È poi composta da 4 spogliatoi per gli atleti, due per arbitri o gli insegnanti, una infermeria e uffici. La struttura è completamente innovativa, prefabbricata. La scelta del legno ha garantito la funzione di velocità di costruzione e di inserimento in buoni parametri ambientali».

La palestra copre una superficie totale di circa 2mila metri quadrati. L’ampiezza della struttura interna è di 1376 metri quadrati. Il blocco spogliatoi squadre e arbitri e i servizi annessi, compreso quello per disabili, ha una metratura di 576 metri quadrati. L’accesso per l’utilizzo extrascolastico avviene da una strada esterna al distretto scolastico che porta direttamente alla palestra.