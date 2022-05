È nato a Chioggia il pronto soccorso dentistico che risolverà le urgenze odontoiatriche di residenti e turisti, ma si occuperà anche di curare e prendere in carico gratuitamente bambini, ragazzi con meno di 14 anni, e pazienti con povertà economica o sociale.

L'Ulss 3 prevede un afflusso di circa quattromila pazienti l'anno, con un servizio ambulatoriale attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 15, per le attività programmate. Le urgenze sono invece garantite ventiquattrore al giorno. «Questo pronto soccorso odontoiatrico risponde in modo iperspecializzato e immediato ai problemi odontostomatologici dei cittadini, ma anche dei turisti di Chioggia. - spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato - Offriamo quindi servizi che possano accompagnare serenamente anche l'utente che passa le vacanze qui».

Il pronto soccorso odontoiatrico, oltre a curare le urgenze, eroga prime visite maxillo facciali e odontostomatologiche, prestazioni ambulatoriali di routine, consulenza per i pazienti dei reparti che ne necessitano e monitoraggio di bambini e ragazzi in età evolutiva. Nella struttura è presente «strumentazione di primo livello e ci sono anche le nuove poltrone dedicate, che consentono agevolmente il trattamento del paziente in carrozzina, con sollevamento e inclinazione nella massima sicurezza», ha detto il primario di Chirurgia maxillofacciale, Michele Franzinelli, a capo della rete dei Pronto soccorso odontoiatrici di tutta l'Ulss 3.