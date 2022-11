«Fuori la transfobia dalle scuole», la protesta al liceo Marco Polo

Una disputa su un ritardo a scuola sarebbe degenerata in un attacco all'identità di genere di una studentessa di 19 anni, iscritta al liceo artistico Marco Polo di Venezia, da parte di una sua docente. Valentina sarebbe stata apostrofata in malo modo e chiamata con il suo "deadname", il vecchio nome ancora registrato all’anagrafe, anziché con quello da lei scelto. Secondo le testimonianze, la professoressa avrebbe pronunciato frasi del tipo «Non ti devo niente, neanche il tuo nome».

L'episodio risale a giovedì scorso e oggi, 16 novembre, si è svolta l'iniziativa di protesta dei compagni e delle compagne, che hanno esposto uno striscione sul ponte che attraversa il rio di San Trovaso e collega le due sedi dell'istituto. «Abbiamo ripetuto - spiegano - che la scuola deve essere uno spazio sicuro in cui crescere, sradicando la transfobia. Abbiamo partecipato con interventi al megafono e occupato il ponte. Attraverso la partecipazione studentesca abbiamo dato voce alle soggettività che, anche all’interno della scuola, subiscono discriminazioni di genere».

Gli studenti fanno presente, come riferito anche dalla dirigenza, che «il liceo Marco Polo è sempre stata tra le scuole più inclusive della città»: due anni fa il collettivo Polo-Las ha proposto e fatto approvare la carriera Alias, che può dare conforto a chi è in transizione. Adesso, però, «sentiamo la necessità di avere un percorso che riesca a sensibilizzare sulle tematiche di genere per studenti, docenti e per tutto il personale scolastico. Partire da informazione e sensibilizzazione è essenziale per migliorare questa società, garantire una cura reciproca ed eliminare le discriminazioni». Ora è in programma una riunione con altri collettivi cittadini in vista di un corteo annunciato per il 25 novembre a Mestre.