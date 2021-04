La protesta dei lavoratori dei Luna Park arriva anche a Venezia

«Fateci riaprire prima del primo luglio, altrimenti la stagione sarà persa». E' lo spirito della protesta che sta interessando in queste ore moltissime province d'Italia. Una manifestazione itinerante alla quale stanno partecipando i lavoratori dei Luna Park.

Decine di camion in tutta Italia stanno percorrendo chilometri e chilometri a bassa velocità per lanciare un segnale affinchè il governo si attivi per assicurare una riapertura delle attività prima di luglio e, soprattutto, senza coprifuoco. Quella dei Luna Park è una delle categorie più colpite dalle chiusure e dalle limitazioni anti Covid, non potendo lavorare da più di un anno. Da Torino a Milano, da Roma a Bologna, i camion si sono visti sfilare anche a Treviso e in provincia di Venezia. Diversi i disagi causati al traffico.

Articolo in aggiornamento