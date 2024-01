Protesta dei lavoratori delle Poste, c'è anche la Spi Cgil

La Cgil aderisce alla protesta dei lavoratori di Poste italiane che prevede una manifestazione alla sede regionale di via Torino, a Mestre, alle 17.30 di lunedì 15 gennaio. L'iniziativa consiste in un presidio con fiaccolata organizzato dal Comitato permanente dei precari, fuori sede e Ctd, con il supporto sia del settore dei lavoratori della comunicazione della Cgil (Slc), sia dei pensionati dello stesso sindacato (Spi).

La discussione verte sulle «trasformazioni da part time involontari in full time, la stabilizzazione dei precari e assunzioni per il potenziamento della rete degli uffici postali, lo sblocco della mobilità». Gli organizzatori inoltre contestano «ritardi nelle consegne, lunghe code agli sportelli, uffici chiusi da tempo, ed il progetto “Polis” annunciato ma non decollato: temi che coinvolgono anche la cittadinanza, che merita un servizio adeguato ed efficiente». Il miglioramento dei servizi, sostengono sindacati e comitati, «può essere realizzato solo se l'azienda investe sui dipendenti».

Alla protesta, come detto, aderisce anche il sindacato dei pensionati Spi Cgil. Gli anziani, spiegano i rappresentanti della sigla, «sono i principali fruitori dei servizi offerti negli uffici postali e i primi a subire eventuali disservizi causati dalla carenza di personale, che a volte li costringe a lunghe code ed estenuanti attese».

«Il buon funzionamento di ogni servizio di pubblica utilità - spiega la segretaria regionale Nicoletta Biancardi - si basa sulla qualità del servizio offerto e sulla facilità di accesso da parte degli utenti: condizioni, queste, che possono essere garantite solo se nelle strutture aziendali esistono livelli occupazionali adeguati sia in qualità che in quantità. Ci auguriamo - prosegue - che possa avviarsi un confronto utile tra le parti per dare risposte ai dipendenti e, conseguentemente, garantire standard qualitativi ottimali anche per quella rilevante parte di pensionati che si reca negli uffici postali in molte occasioni. Le Poste - conclude Biancardi - rientrano in quel concetto di servizio di prossimità che rischia di svanire anche di fronte all’avvento della tecnologia, con la quale la maggioranza degli anziani, soprattutto degli ultrasettantenni, non ha confidenza».