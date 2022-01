A Marghera la protesta contro l'abbandono delle case pubbliche

I rappresentanti dei comitati "Marghera libera e pensante" e "residenti Ulloa" si sono incontrati sabato mattina a Marghera per chiedere interventi a favore della residenzialità: l'iniziativa nasce dalla recente decisione di murare gli ingressi di alcuni alloggi nel centro della città, abbandonati da tempo, in vista del probabile abbattimento degli stabili. «La vicenda delle case pubbliche di piazza del Mercato, chiuse ed abbandonate al degrado da anni, è emblematica - dicono i comitati -. Nel cuore di Marghera 48 appartamenti Erp (edilizia residenziale pubblica) giacciono vuoti in attesa di un abbattimento che non si sa quando avverrà, senza che vi sia uno straccio di idea su cosa fare di un’area così centrale che rischia di fare la stessa fine di tanti altri “buchi neri”».

Vuoti urbani che spesso sono frequentati da spacciatori e consumatori di droga. La dimostrazione, secondo i comitati, di come sia «fallita la strategia repressiva, il pugno duro che voleva schiacciare le reti di spaccio ed il fenomeno della dipendenza da sostanze». Insomma, dicono, il problema del degrado nella terraferma veneziana è tutt'altro che risolto. Mentre una possibile soluzione sarebbe «ricreare un sistema di welfare efficace per migliorare servizi e qualità della vita dei cittadini: non ultimo, appunto, politiche abitative a partire dalla ristrutturazione delle case popolari lasciate vuote».

Gli stessi cittadini contestano peraltro i progetti di riqualificazione della zona di via Ulloa, che prevedono un quartiere completamente rinnovato e collegato alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria. Per i manifestanti, si tratta di un progetto speculativo che non si concentra sulle esigenze della popolazione: «La cosiddetta riqualificazione - spiegano - è pensata ad uso e consumo degli investitori, senza una pianificazione urbanistica che metta al centro i benefici per la città e per i cittadini».