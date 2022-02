Anche i pescherecci soffrono per i rincari: protesta venerdì

Venerdì 11 febbraio, a mezzogiorno, i pescherecci faranno squillare le loro sirene lungo le due banchine del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. I pescatori, attraverso un tam tam spontaneo, hanno lanciato la mobilitazione per chiedere un intervento urgente del governo e delle istituzioni a sostegno delle imprese del settore ittico. Il prezzo del gasolio, secondo Federpesca, si è impennato del 60% rispetto ad un anno fa: il carburante, infatti, rappresenta oltre la metà dei costi che i pescherecci devono affrontare per andare in mare e calare le reti. A Chioggia l'allarme è stato lanciato già durante la celebrazione del kick off day degli Stati generali pesca, lo scorso dicembre.

Sono in molti a credere che «le imprese non possano più resistere a questo ennesimo tsunami energetico. La rabbia si mescola ad una malcelata rassegnazione da parte di molti storici protagonisti del settore: lo scenario è allarmante», come spiegato dal mercato ittico di Chioggia. Oltre all'aumento del prezzo del gasolio, la pesca deve affrontare anche le difficoltà relative ad un ulteriore riduzione dello sforzo pesca voluto dalla Commissione europea e le annose problematiche relative alla gestione del rapporto tra «un'opera incompiuta, il Mose, e i pescatori costretti a rimanere fuori porto a barriere sollevate».

Il direttore del mercato ittico di Chioggia, Emanuele Mazzaro, annuncia di appoggiare «la pacifica manifestazione di protesta per salvare la pesca e le tante imprese del settore ittico che garantiscono quotidianamente l'approvvigionamento di prodotto locale ai mercati, e quindi ai consumatori finali. La pesca italiana (ed europea) sta vivendo uno dei momenti peggiori della propria storia: le imprese arrancano e non hanno la forza per sostenere uno shock dei prezzi del carburante di questa portata».