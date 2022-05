Cinquanta motopescherecci alle Zattere contro il caro carburanti

Come annunciato i motopescherecci hanno raggiunto le Zattere stamattina, venerdì 27 maggio, al culmine di uno stato di agitazione contro il caro carburanti che sta destabilizzando il comparto a Chioggia. È da lì che sono partiti per portare la mobilitazione a Venezia e con loro, a bordo del "Superbo", è arrivato anche il sindaco della città, Mauro Armelao.

A sostegno della protesta anche il consigliere regionale del Partito Democratico e membro della commissione pesca in regione, Jonatan Montanariello, che nei giorni scorsi ha affiancato gli operatori alla manifestazione al Mercato Ittico di Chioggia. «Continuano le problematiche del mondo della pesca e qualcuno forse crede che si risolveranno da sole, semplicemente con la ripresa economica, ma non è così, qualcuno decida di prendere in mano il dossier pesca e affrontare a livello nazionale il tema del caro gasolio ed a livello europeo quello dello sforzo di pesca».

Prima la riduzione delle giornate di pesca, poi la volata del prezzo del carburante: il settore è in ginocchio e in una comunità fondata sulla pesca come quella chioggiotta la crisi si abbatte sull'intero indotto: i trasporti, il mercato, i locali pubblici e le famiglie. «Ci siamo attivati nei rapporti istituzionali con i vari enti e anche in modo diretto promuovendo richieste di risorse dal Pnrr o attraverso contributi specifici del settore, cosa che spesso è stata di grande aiuto - dice il consigliere regionale - In maniera assurda assistiamo spesso a passerelle di politici nazionali ed europei che sanno solamente dire che non è colpa loro invece di prendere decisioni». Il gasolio incide sui costi dei pescherecci all'80%. Tutte le federazioni sono tornate a chiedere sostegni, risorse e coperture. Lo sblocco dei fondi da Roma. I manifestanti hanno raggiunto la capitaneria proprio di fronte alla riva.