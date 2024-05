A Iuav e Ca' Foscari proteste pro-Gaza durante i Senati accademici: «Scendete giù»

Sono in corso dalle 10.30 di oggi, 22 maggio, i Senati accademici di Ca' Foscari e Iuav. Da giorni entrambe le università veneziane (Ca' Foscari da lunedì, Iuav da giovedì) vedono le rispettive sedi centrali occupate dagli studenti pro-Gaza, comunque senza interruzione dei servizi. I Senati discuteranno le richieste avanzate degli studenti: principalmente lo stop agli accordi e alle collaborazioni con le università israeliane e la revisione dell'accesso a finanziamenti poco "etici" - legati all'industria militare e simili - oltre alle dimissioni della rettrice di Ca' Foscari dalla fondazione Med.Or., controllata da Leonardo spa.

A Ca' Foscari, dove la mozione è stata calendarizzata come ultimo punto all'ordine del giorno, circa 300 persone si sono radunate in presidio, con tende e bandiere della Palestina, chiedendo ai senatori di scendere e discutere. A Iuav sono stati gli studenti (i rappresentanti istituzionali degli studenti partecipano attivamente all'"assemblea permanente") a proporre in Senato la mozione. Qui è in corso un'assemblea, partecipata da circa 200 persone, e alcuni studenti sono stati invitati a salire in delegazione.

Gli eventi sono in rapido sviluppo: gli studenti "accampati" da giorni si aspettano che le loro richieste vengano accolte, ma fino a ieri le dirigenze universitarie non avevano mostrato reali aperture a riguardo. Le assemblee dei due Senati, nel momento in cui scriviamo, proseguono da diverse ore, e tra gli studenti ci sono idee diverse su come proseguire la protesta. A Ca' Foscari, la situazione più attenzionata dalle forze dell'ordine, anche data la centralià della sede - diversi curiosi sono entrati ad ascoltare gli interventi - intorno alle 12 il presidio si è trasformato in un'assemblea. Gli studenti sono seduti nel cortile, dopo che dal Senato accademico è stato comunicato che ci sarebbe voluto ancora molto tempo prima di discutere la questione degli accordi con Israele: a quanto risulta, dopo le rimostranze degli studenti la discussione è stata anticipata.

Alle assemblee sono intervenuti anche alcuni docenti e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, che hanno invitato gli studenti a non desistere: «State mettendo in discussione trent'anni di prassi, in cui pur di raccogliere fondi per l'Università si accettava tutto, è difficile ma potete trovare consenso». A Ca' Foscari più del 30% del personale tecnico-amministrativo in queste settimane ha firmato un appello che abbraccia di fatto le richieste degli studenti riguardo gli accordi poco etici.