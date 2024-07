Tensioni prima del Consiglio. I manifestanti chiedono le dimissioni della giunta | VIDEO

È in corso a Ca' Farsetti, sede del municipio di Venezia, la protesta di movimenti cittadini e centri sociali contro l'amministrazione Brugnaro, dopo le notizie dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'assessore Renato Boraso e che coinvolge lo stesso sindaco.

Il raduno è iniziato alle 14 di oggi, 17 luglio, in concomitanza con l'orario in cui era convocato il Consiglio comunale, che di fatto è partito un'ora più tardi. Diverse decine di persone si sono presentate invocando le dimissioni della giunta e chiedendo di fermare la riunione del Consiglio.

Ci sono stati dei momenti di tensione quando la polizia locale ha cercato (senza successo) di bloccare i manifestanti lungo le scale. Il primo cittadino non si è presentato e ha inviato una lettera letta in apertura di lavori dalla presidente Ermelinda Damiano: «Riferirò prossimamente in Consiglio - ha fatto sapere -. Non oggi, perché non ho intenzione di trasformare l'aula in un campo di battaglia».