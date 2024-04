Proteste e dubbi: il debutto del "ticket d'accesso" sulla stampa internazionale

Concluso alle 16 il secondo giorno di contributo d'accesso a Venezia. Oggi sono stati 23 mila i paganti, su circa 128 mila persone registrate: tra i non paganti, 52mila i turisti esentati perché soggiorneranno in strutture ricettive dentro al comune di Venezia e 32.800 le esenzioni stabili richieste da lavoratori e studenti, oltre a 13 mila veneti e 6400 proprietari di immobili che pagano l’IMU o i titolari di contratti di locazione che non hanno la residenza a Venezia. Nel corso della giornata le verifiche sul possesso del qr-code di pagamento o di esenzione sono state 16.400. Anche oggi controlli a tappeto ma "soft", accompagnando sia chi deve pagare sia chi deve fare l'esenzione alle biglietterie preposte, ed evitando il più possibile conflitti con chi (soprattutto residenti e turisti italiani) non sta accettando di buon grado il provvedimento.

Intanto, come ampiamente prevedibile trattandosi di una misura senza precedenti al mondo, la prima giornata di ticket sta rimbalzando su tutte le testate internazionali. Un fatto previsto dalla giunta, che tre settimane fa aveva organizzato a Roma una conferenza di presentazione proprio nella sala della stampa estera. Il taglio degli articoli, pur nella diversità, ha dei tratti in comune: tutti riportano le ragioni che hanno spinto la giunta a un intervento così radicalmente innovativo, con le interviste a sindaco e assessori, ma anche i dubbi intorno all'efficacia e, in particolare, le partecipate proteste di alcune centinaia di residenti che ieri sono arrivate, rumorose e arrabbiate, a Piazzale Roma.

La Reuters, una delle principali agenzie di stampa internazionali, sceglie un titolo dritto: «I residenti a Venezia protestano perché la città inizia a chiedere ai turisti una tassa d'ingresso». Il New York Times sceglie un titolo ironico: «Benvenuti a Venezia. Sono cinque euro, per favore» ironizzando sull'estrema delicatezza dei controlli di ieri (il titolo "aggiorna" quello di tre settimane fa sull'avvio dell'iniziativa). Il Guardian calca sulle contestazioni: «"Scherziamo?" I residenti protestano perché Venezia inizia a far pagare l'ingresso ai visitatori». Altre testate, a partire dall'Associated Press, puntano su altro: «Venezia testa una tassa di 5 euro per i visitatori giornalieri». Ma al di là dei titoli tutti registrano che la giornata non sia filata via liscia, con da una parte i turisti internazionali che hanno accettato di buon grado la novità, e dall'altra i residenti che hanno faticato non poco a digerirla.

Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale che ha sostenuto con forza la manifestazione organizzata dall'Assemblea Sociale per la Casa, commenta con soddisfazione i titoli della stampa estera: «Se ieri non ci fosse stata la manifestazione, tutto sarebbe andato liscio per la Giunta. Brugnaro avrebbe fatto la solita bella figura, ancora una volta. Invece è stato sbugiardato in tutto il mondo. E, naturalmente, i giornali internazionali non si sono fermati al ticket d’accesso. Hanno voluto sapere come sta la città. E sono così emerse tutte le criticità e le scelte dannose che questa giunta ha portato avanti». Allontanatesi le telecamere, domani terzo giorno di ticket d'accesso, sempre dalle 8.30 alle 16, sempre per i visitatori giornalieri non veneti che non alloggiano nel comune di Venezia e non hanno conoscenti in città.