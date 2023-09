Sicurezza partecipata, il controllo del vicinato rafforza la collaborazione

Rinnovare, aggiornare, ampliare o creare ex novo, nel caso dei Comuni che hanno appena cambiato l'amministrazione, il modello di sicurezza partecipata. Questo l'obbiettivo della firma del protocollo per il controllo di vicinato che quasi tutti Comuni del Veneziano hanno sottoscritto ieri a Ca' Corner con il prefetto Michele Di Bari. «Significa coinvolgere la popolazione a partecipare a un fine comune che è quello di rendere efficace la sicurezza integrata - spiega il prefetto - Si tratta di suddividere il territorio in aree per condividere un progetto di prevenzione, non sostituendosi alle forze di polizia ma collaborando alla loro funzione. Abbiamo rinnovato 27 protocolli, altri tre li abbiamo creati ex novo e ancora ne andremo a sottoscrivere nelle prossime settimane».

Fra questi anche quello con il Comune di Venezia che aveva già scelto la strada del controllo di vicinato alcuni anni fa e oggi lo può rinnovare e potenziare inserendo nuovi quartieri in terraferma e in centro storico. Un progetto, quello ripreso e riavviato dalla prefettura di Venezia, che mai come in questo momento può beneficiare, ha spiegato Di Bari, dell'alto senso civico maturato dalle popolazioni, dando risposta anche alla volontà di partecipare in prima persona alle segnalazioni (al 113, al 112 e alla polizia locale) di fatti o eventi pericolosi, che turbano l'ordinato vivere civile generando insicurezza. «Individuate delle aree, approvate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si posizionano i cartelloni che indicano la presenza del controllo. L'importante - continua Di Bari - è agire nel perimetro della legalità e non per sostituirsi a una funzione statale. L'appello ai sindaci è quello di informare e sensibilizzare». Un esperimento che, ha commentato il sindaco di Quarto D'Altino Claudio Grosso, può funzionare. «Quando arrivai nel 2016 il protocollo, firmato un anno prima non decollava - racconta - poi abbiamo suddiviso il territorio in sette aree e individuato i referenti. Le frazioni cominciarono ad avere risultati concreti e questo ci ha permesso di rafforzare lo spirito di comunità». «Raccomando sempre che le forze dell'ordine siano il riferimento. Dico ai cittadini che non credano di fare gli sceriffi», il commento del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Tra i Comuni che hanno firmato per la prima volta c'è quello di Jesolo. Il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin ha ricordato il problema della privacy. «Noi stiamo riprendendo il protocollo. Talvolta c'è preoccupazione per le cose che finiscono sui social».

Le aree sottoposte al controllo di vicinato, individuate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate sono segnalate tramite cartelli stradali che indicano ai potenziali malfattori che i vicini in quella zona sono organizzati e applicano un controllo informale sul territorio, comunicando attraverso i proprio coordinatori, alle forze di polizia statali e locali eventi che riguardano sicurezza urbana e degrado sociale. I gruppi di controllo del vicinato non si sostituiscono alle forze di polizia, che hanno prerogativa esclusiva sulla sicurezza e la forza pubblica, ma contribuiscono a innalzare gli standard di sicurezza della propria comunità, osservando e segnalando. Così si sviluppa una collaborazione tra vicini creando un canale di comunicazione per scambiare rapidamente le informazioni.