In 20 in Corso del Popolo con mazze e coltelli: scattano sette daspo a minori

Con il volto semi-nascosto, mazze, bastoni, bottiglie di vetro e coltelli in pugno. Era il pomeriggio di sabato 11 maggio. Un gruppo di circa una ventina di persone camminava in Corso del Popolo come se andasse ad affrontare qualcuno. Tra loro stranieri di diverse nazionalità. Forse anche italiani. Soprattutto giovani e giovanissimi. Le chiamate di gente spaventata e preoccupata erano partite subito al commissariato di Mestre e al 113. E le volanti intercettando il gruppo lo ha bloccato, iniziando i controlli. Un allarme fondato: per quelle mazze e quei colli di bottiglia fra le mani in diversi sono stati caricati nelle auto della polizia e portati in questura. Per quella vicenda, preoccupante per la pubblica sicurezza, ora sono stati daspati in sette, minorenni, e allontanato con foglio di via un residente fuori Comune. Con la polizia, c'erano i militari del reggimento lagunari quel pomeriggio: loro stessi avevano intercettato il gruppo di ragazzi in centro a Mestre con mazze e bastoni, mentre nel frattempo la centrale aveva ricevuto segnalazioni anche da parte di numerosi cittadini.

Preparati i rinforzi, poliziotti e militari hanno bloccato le persone dal volto travisato e la polizia le ha identificate e perquisite. Avevano coltelli e altri strumenti addosso, negli zaini e nelle tasche. Tutto è stato sequestrato e per prevenire la pericolosità sociale e altre simili comportamenti, il questore Gaetano Bonaccorso ha disposto otto misure di prevenzione, formalizzate dall'Anticrimine, notificate dagli agenti del commissariato di Mestre alla presenza dei genitori, per i minorenni. Si tratta di "Daspo Willy", che impongono ai giovani il divieto di accedere nei locali pubblici dell’area urbana dov'è avvenuto l'intervento di polizia, più un Foglio di via nei confronti dell’unico residente fuori dal Comune.