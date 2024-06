Violenza in casa e nelle relazioni. In 5 mesi 108 ammonimenti del questore

Sono più di cento gli ammonimenti emessi dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, a tutela delle vittime di persecuzioni, vessazioni, minacce, violenza, botte talvolta tra le mura domestiche e nelle relazioni.

Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Marghera hanno eseguito la misura del divieto di comunicare e avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, che era stata emessa dal Tribunale del riesame di Venezia nei confronti di un indagato per stalking ai danni della ex compagna. La misura è stata applicata grazie anche al supporto degli agenti del commissariato di Chioggia, che hanno rintracciato l’indagato a Cavarzere.

In questo caso la vittima aveva fatto denuncia e gli investigatori del commissariato di Marghera hanno iniziato ad approfondire le persecuzioni segnalate, per le quali il questore di Venezia in passato aveva disposto l’ammonimento. L'indagine, diretta dalla procura e affidata al commissariato di Marghera, ha permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell’uomo e questo ha portato alle misure che gli sono state applicate. Sempre nei giorni scorsi, la squadra mobile della questura con il reparto di prevenzione e soccorso pubblico ha arrestato il responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna, di Marghera, per cui erano intervenute le volanti domenica 19 maggio. La donna aveva chiamato dicendo che il suo ex le aveva danneggiato l'auto facendo scoppiare sopra un grosso petardo. Gli agenti hanno riscontrato le conseguenze alla macchina e hanno visto che l'uomo in varie altre occasioni l'aveva minacciata telefonicamente. Per questo, visti i precedenti a suo carico, gli uomini della mobile insieme ai poliziotti delle volanti l'hanno arrestato per atti persecutori e portato al Santa Maria Maggiore di Venezia.

Per combattere il problema della violenza di genere, nell’ultimo anno la questura di Venezia ha intensificato la collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di violenza domestica, secondo una strategia di rete (interessando Tribunali, Procure, centri antiviolenza anche per il recupero degli uomini maltrattanti, strutture comunali, organizzazioni di volontariato). Sul fronte della prevenzione di tutti quei comportamenti e atteggiamenti che possono sfociare in violenza e talvolta in femminicidio, come purtroppo dimostrano i recentissimi episodi di cronaca, l’ammonimento del questore assume ancor più un’importanza per la prevenzione. Il provvedimento di carattere amministrativo è adottato per atti persecutori e per violenza domestica. Nel primo caso il questore può emettere il provvedimento solo a seguito di richiesta della vittima, nel secondo caso, invece, qualora sussistano i presupposti, può scattare d'iniziativa.

Nell’ambito dell’attività dell'Anticrimine della questura, per la prevenzione e il contrasto a questi reati, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2024 sono stati fatti 108 ammonimenti, tra quelli per violenza domestica e quelli per atti persecutori e in particolare per questi ultimi la questura ha riscontrato un netto incremento con 34 a fronte dei 23 emessi nel medesimo periodo dell'anno scorso. Tra gli strumenti adottati a tutela delle donne e a difesa delle vittime vulnerabili, c'è l’app Youpol, realizzata dalla polizia per segnalare anche i reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. È anche possibile dall'app chiamare il numero di emergenza unico europeo: risponde la sala operativa 113 della questura ed è possibile restare anonimi.