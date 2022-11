Psichiatria Portogruaro: «Attività a tutto campo per la ricerca di medici»

Qualsiasi nuovo assetto organizzativo della psichiatria di Portogruaro «sarà introdotto solo temporaneamente, comunque assicurando l'assistenza all'utenza, nonostante la grave carenza di medici»: lo fa presente l'azienda Ulss 4 del Veneto orientale, in riferimento alle criticità organizzative emerse nei giorni scorsi e al conseguente dibattito in corso relativamente al reparto. Nel frattempo, assicura l'azienda, «continua senza sosta l’attività di ricerca del personale medico psichiatra».

«A fronte della carenza oggettiva di personale - spiega il direttore dell'azienda, Mauro Filippi - ci teniamo a ribadire che il servizio psichiatrico territoriale e diurno non è in discussione e continua ad operare attivamente, ma con l'attuale organico è complesso mantenere attivo e in condizioni di sicurezza il servizio ospedaliero sulle 24 ore. Su questo fronte l’Ulss 4 continua a sondare costantemente il mercato del lavoro». L’eventuale riorganizzazione del servizio interesserà il personale e la gestione delle urgenze, ma la presa in carico e l'assistenza ai pazienti sarà sempre garantita, «con il massimo impegno di tutti i professionisti per mantenere il servizio all'altezza dei bisogni dei cittadini».

Sul tema si è espressa la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale del Veneto, Erika Baldin: «La decisione - osserva la consigliera - stride con il fatto che nessuno dei 90 posti per neospecializzati finanziati dalla Regione sia stato destinato a tale reparto. Il quale è attivo da decenni e vanta un efficiente centro diurno, di supporto alle famiglie dei pazienti». Baldin ribadisce l'appoggio al "comitato Pro Psichiatria" e alla raccolta di firme che sta mobilitando la città: «In proposito - aggiunge - presenterò nelle prossime settimane un atto di indirizzo alla giunta regionale durante la sessione di bilancio».