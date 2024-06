«Sei uno psicopatico, smettila»: negli audio a Turetta la paura di Cecchettin 

Nuovi dettagli sugli ultimi giorni di Giulia Cecchettin, la studentessa di Vigonovo uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, nella zona industriale di Fossò l'11 novembre 2023, sono stati divulgati ieri sera nel corso della trasmissione Quarto Grado, su ReteQuattro. In particolare, sono stati diffusi alcuni contenuti trovati nel cellulare di Turetta, oggi in carcere, da cui emerge con maggiore dettaglio il controllo ossessivo che Turetta stava mettendo in pratica sull'ex fidanzata nei giorni precedenti il delitto. Un controllo di cui Giulia aveva parlato ad alcune amiche.

«È un meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno psicopatico!» dice lei a Turetta che le chiedeva: «Almeno puoi dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amici Giulia per favore. Non hai negato neanche, quindi vuol dire che è vero? È un sì?». Cecchettin, nelle chat, dimostra di avere contezza di comportamenti problematici da parte dell'ex - già dal novembre scorso è noto che lui l'avesse seguita più volte - e gli dice: «Mi controlli continuamente. Mi controlli! Un paio di volte ti sei fatto trovare dove ero io senza che io ti dicessi tipo: sono in fermata o sono ‘ad cazzum‘, ok? Guardi cosa faccio. Ci sono cose che voglio tenermi per me, perché mi spaventa quello che potresti fare». E poi: «Guardi che cosa faccio, vuoi sapere ogni singola cosa che faccio. Ci sono cose che voglio tenermi per me, perché mi spaventa quello che potresti fare con quelle informazioni».

Turetta da parte sua le scriveva: «Non sono ancora pronto per essere abbandonato così. Tu parli della buonanotte, ma mi stai cancellando proprio, mi stai uccidendo così» e ancora «mi sembra del tutto corretto che io possa lamentarmi che tu non voglia più darmi la buonanotte. E rischi di scriverlo ad un altro tipo. Cioè mi sembra una cosa violentissima nei miei confronti».

Gli scatti alla "Nave de Vero"

La trasmissione Pomeriggio Cinque News ha diffuso invece le 52 foto scattate da Turetta nell'ultimo pomeriggio passato con Cecchettin, come noto trascorso alla Nave de Vero, per poi rientrare a Vigonovo. Cecchettin aveva accordato all'ex fidanzato la possibilità che l'accompagnasse a provare i vestiti per la laurea che sarebbe dovuta avvenire pochi giorni dopo. Negli scatti, che vanno dalle 17.50 alle 21.10, una forzata normalità, che appare dettata dalla volontà di Cecchettin di chiudere senza strappi eccessivi la relazione - ormai amicale - con Turetta. Senza immaginare che invece l'ex findanzato la notte stessa l'avrebbe uccisa. Turetta ad oggi nelle sue dichiarazioni agli inquirenti nega qualsiasi premeditazione, che però gli sarà contestata dai pm dati i diversi elementi - scotch, contanti, corte, cartine stradali - che possono far pensare a un atto pianificato.