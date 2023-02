Spaccate, pubblicato bando per chi ha subìto danni alle proprie attività

Pubblicato il bando per l’erogazione di contributi alle attività economiche e alle associazioni sportive e culturali che abbiano subìto danni materiali derivanti da atti vandalici. Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Venezia ammontano a 200 mila euro.

Quali sono i requisiti per l'erogazione dei contributi? I locali danneggiati devono essere situati all'interno del territorio comunale e aver subìto danni a partire dal primo gennaio 2021. I titolari, per fruire dell'agevolazione, devono aver presentato denuncia o querela alle competenti autorità non oltre 90 giorni dal danno subìto.

Fino a 2 mila euro di rimborso

Per quanto riguarda gli importi ammessi a contributo, nell’ipotesi in cui i locali danneggiati non siano oggetto di copertura assicurativa per furto e atti vandalici, il contributo ammesso sarà pari al 50% dei ripristini documentati e quietanzati, entro il tetto massimo di 2 mila euro per ciascun richiedente. Nell’ipotesi in cui i locali danneggiati siano oggetto di copertura assicurativa per furto e atti vandalici, ma la polizza assicurativa preveda una franchigia, il contributo ammesso è pari al 50% dei ripristini documentati e quietanzati, qualora il danno sia inferiore all’importo della franchigia.

La domanda dovrà essere presentata da oggi, martedì 22 febbraio 2022, e fino alle ore 24 del 24 aprile 2024, a mezzo pec. Le informazioni di carattere generale nonché le tempistiche e le scadenze relative al procedimento di erogazione del contributo saranno pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Venezia, dove ci sarà una apposita sezione per le domande frequenti.

«A Venezia la polizia locale e le forze dell'ordine stanno lavorando giorno e notte per arginare questa ondata di furti e spaccate alle vetrine - ha commentato il sindaco, Luigi Brugnaro -È' un fenomeno che riguarda tutta Italia, non solo Venezia. Anche se come Comune non abbiamo precise responsabilità, ho pensato che fosse giusto dare un segnale forte e riconoscere ai cittadini lesi il risarcimento di una parte dei danni subiti».