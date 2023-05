Prende la moglie a pugni e colpisce il vicino di casa con un coltello: bloccato dai carabinieri

Picchia la moglie e manda all'ospedale lei e il vicino di casa, dal quale la donna si era rifugiata scappando per cercare di proteggersi. Il violento epilogo di una lite famigliare è accaduto mercoledì mattina presto a Cavarzere, dove una donna presa a pugni dal marito è scappata fuori dalla porta di casa cercando riparo dal vicino per sfuggire alla furia del consorte. L'uomo, di origini marocchine, dopo averla presa a botte quando la donna è riuscita a fuggire di casa l'ha rincorsa con un coltello. Anziché colpire lei non ha esitato a infierire con l'arma da taglio sul dirimpettaio che l'aveva aiutata, solo per caso non procurandogli ferite gravi.

Ora il giudice ha disposto per lui l’obbligo di stare lontano da lei e dall'abitazione. Per pura casualità, ma poteva andare molto peggio, le ferite sono state giudicate guaribili in dodici giorni. La donna non versa perciò in condizioni gravi, e se la caverà entro lo stesso termine anche l'inquilino della porta accanto sfregiato. La follia, con urla, botte e spintoni tra la coppia, è iniziata mercoledì mattina presto a Cavarzere. Entrambi i coniugi, originari del Marocco, hanno iniziato a discutere per motivi banali e tutto è degenerato soprattutto perché il marito era fuori di sé. I vicini allarmati hanno avvisato i carabinieri, mentre l'ambulanza del Suem ha portato all'ospedale di Adria sia la donna che il vicino di casa feriti, affinché fossero visitati e curati. I militari, bloccato l'aggressore, lo hanno portato in caserma per sentirlo, mentre il giudice ha deciso di allontanarlo d'urgenza dal tetto coniugale. Secondo quanto riferito dalla donna una violenza del genere non era mai scoppiata prima d'ora.