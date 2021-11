Colpì a morte un anziano: 61enne portato in carcere

I carabinieri hanno arrestato il 61enne S.G., giudicato responsabile dell'omicidio di Armando Silvano Forza avvenuto a Cavarzere la sera dell'8 dicembre 2018. Tra i due c'era stata una lite violenta: Forza, 79enne, era stato colpito da un pugno ed era morto poco dopo, mentre era al telefono con il 112.

L'aggressore era stato accusato di omicidio preterintenzionale e giudicato colpevole al processo. Ieri, 18 novembre, è stato rintracciato a Cavarzere dai carabinieri della stazione locale, che gli hanno notificato l'ordine di carcerazione. Al termine degli accertamenti di rito S.G. è stato portato al carcere di Venezia, dove dovrà scontare 7 anni di reclusione.

Controlli sul territorio

Nelle stesse ore i carabinieri della compagnia di Chioggia sono stati impegnati in un servizio di controllo di tutto il territorio - con la partecipazione del personale delle stazioni locali e della tenenza di Dolo - mirato in particolare a prevenire e reprimere i furti. Sono stati impiegati 7 mezzi e 14 militari, che hanno fatto verifiche su 120 persone, 50 veicoli e 15 esercizi pubblici. In una delle auto controllate i carabinieri hanno trovato 50 grammi di marijuana e per questo hanno denunciato il conducente, un 29enne di Cona, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.