Pulisce i vetri, perde l'equilibrio e cade dal quarto piano. Morta un'anziana a Chioggia

Un volo dal quarto piano non ha lasciato scampo a una signora di 76 anni, che giovedì mattina verso le 9.30 è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico a casa sua, in via Lince a Sottomarina di Chioggia. La signora, Maria Bellemo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Chioggia intervenuti per ricostruire l'accaduto, stava pulendo i vetri di casa. Dal momento che non riusciva a raggiungere le parti alte delle lastre avrebbe preso una sedia per salirci sopra e poter pulire meglio tutta la superficie. Una volta in alto però avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal quarto piano e finendo a terra senza scampo, visto che la finestra era aperta.

Sotto choc i vicini che hanno sentito urlare, poi il tonfo e infine hanno visto il corpo della donna a terra in strada, proprio sotto alle sue finestre. Immediati i soccorsi ma il 118 quando è arrivato non ha potuto fare nulla perché la signora era deceduta. I militari hanno compiuto i sopralluoghi all'interno dell'abitazione e hanno sentito i testimoni per escludere un gesto volontario o la responsabilità di una terza persona sull'accaduto.