Hub intermodali terra-acqua, Venezia studia la mobilità del futuro

A Venezia si discute del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, che pianifica lo sviluppo dei trasporti e della viabilità di qui ai prossimi dieci anni sia su scala locale che metropolitana. «Si tratta di uno strumento strategico - ha chiarito l'architetto Loris Sartori, dirigente dell'area trasporti della Città metropolitana, intervenuto oggi in IV commissione - che non approva direttamente delle opere, ma fornisce le linee di mandato alle amministrazioni per la definizione degli investimenti. Il Pums è obbligatorio per i comuni oltre i 100mila abitanti ed è necessario per poter accedere ai finanziamenti per le reti del trasporto locale».

I contenuti in buona parte sono già noti, e c'è tempo fino al 13 marzo per presentare eventuali osservazioni. Sartori ne ha riepilogato le linee principali: prima di tutto «la promozione dei servizi di trasporto pubblico, in particolare ottimizzando la rete ferroviaria». L'intenzione è «passare a un cadenzamento costante e ravvicinato delle frequenze sulle direttrici di Mestre, arrivando a 4 convogli all'ora», mettendo in funzione di fatto un servizio di metropolitana di superficie. Le direttive di collegamento considerate sono quattro, a raggiera rispetto a Mestre: Chioggia-Riviera del Brenta, Miranese, Castellana e Favaro-aeroporto. Su queste direttive «vanno completate le fermate, integrandole con punti di interscambio con la viabilità privata».

Altro punto chiave è la ciclabilità: secondo il piano andranno «ridisegnati 200 chilometri di piste e realizzati altri 150, a completamento della rete esistente», che sarà anche connessa ai percorsi navigabili, «con attivazione di imbarcazioni per il trasporto delle bici anche in laguna». Sono previsti 33 chilometri di vie navigabili attrezzate.

E poi, appunto, i nuovi canali di navigazione per il trasporto pubblico, con terminal sulla terraferma (a San Giuliano-Pili, Fusina, Tessera e Montiron) e a Venezia (San Giobbe e San Basilio). Sono infatti previste quattro linee acquee di collegamento attraverso altrettanti canali, non tutti già esistenti: la prima è Montiron - Burano - Fondamente Nuove; la secondo tra San Giuliano e San Giobbe, parallela al Ponte della Libertà; la terza tra l’area dei Pili e San Basilio; infine quella tra Fusina e San Basilio. Linee che, in base al Pums, dovranno essere operate con imbarcazioni a propulsione green.

A connettere queste reti saranno degli hub di interscambio plurimodale, che dovrebbero permettere di passare rapidamente da un mezzo di trasporto all'altro: ferro, gomma (autobus e veicoli privati), bici, navigazione.

L'assessore alla mobilità Renato Boraso ha evidenziato le questoni più importanti sul piano della viabilità stradale: «Oltre agli hub dei Pili e di Fusina, il Pums prevede il bypass che collega via Oriago con il sistema autostradale, sgravando il traffico da attraversamento sull'asse di via Miranese»; poi «il tema legato al bypass di Tessera e quello del bypass di Ca' Solaro, per togliere il traffico pesante dal centro di Favaro e da via Pasqualigo»; e ancora, «una via d'accesso a sud del porto per togliere il traffico pesante su Marghera e sulla Carbonifera, consentendo un collegamento diretto tra l'autostrada e il porto».

Nelle prossime settimane, oltre alle varie osservazioni e alle controdeduzioni, sono in programma diverse riunioni, suddivise per municipalità. Infine l'approvazione definitiva, sia per il Pums metropolitano sia per quello comunale, che dovrebbe arrivare tra aprile e maggio. Nel frattempo i consiglieri di opposizione, pur condividendo le finalità generali del piano, hanno espresso alcune perplessità, in particolare sull'ipotesi del terminal del Montiron. Marco Gasparinetti, Gianfranco Bettin e Giovanni Andrea Martini sostengono che il progetto sarebbe troppo impattante, considerato l'interesse naturalistico dell'area.

Quasi tutti d'accordo, invece, sulla necessità di un nuovo terminal a San Giobbe, che consentirebbe non solo di decongestionare gli arrivi a piazzale Roma, ma anche di creare un'alternativa al trasporto acqueo di merci, che al momento si concentra tutto in rio di Cannaregio rendendolo trafficato e pericoloso. «Ormai la situazione del traffico nei canali di Venezia è caotica, non si circola più», riferisce la consigliera Deborah Onisto, presidente della IV commissione. La proposta è aderire ad un piano regionale della logistica: «Vorrei concentrare tutto su una piattaforma unica per regolamentare finalmente i trasporti acquei, dividendo le categorie in fasce orarie».