Caorle, ancora problemi con l'acqua: attivati punti di distribuzione idrica

In alcune zone di Caorle, anche oggi, mercoledì 27 luglio, si registrano problemi relativi alla mancanza di acqua. Il Comune di Caorle ha reso noto all'ora di pranzo che Veritas ha comunicato che nelle fasce orarie dalle 7 alle 9, dalle 11.30 alle 14 e dall 18 alle 21 viene recuperata pressione da tutte le connessioni della rete idrica in modo da agevolare l'erogazione dell'acqua potabile sia nelle abitazioni che nelle strutture ricettive e attività commerciali.

Sono stati anche allestiti alcuni punti di distribuzione idrica, con dei rubinetti per recuperare acqua per chi ne ha necessità:

Idrante 35 - Campo del Podestà, piazza Vescovado

Idrante 176 - Piazza Sant'Antonio incrocio viale Santa Margherita con via Guglielmo Marconi

Idrante 119 - Largo Sardegna (parcheggio supermercato Penny)

Idrante 177 - Incrocio largo dei Venti con viale Santa Margherita

Idrante 78 - Incrocio corso Chiggiato con via Mantova

Il sindaco: «Si continua a lavorare per risolvere il problema»

Stanno proseguendo, inoltre, i lavori per risolvere definitivamente il problema dei cali di pressione: i tecnici stanno eseguendo il pompaggio di acqua recuperata dal canale Brian presso l'impianto di potabilizzazione di Boccafossa. «In queste ore la Protezione Civile, i tecnici di Veritas e del Consorzio di Bonifica stanno continuando a lavorare per risolvere in via definitiva il problema dei cali di pressione agli impianti idrici – spiega il Sindaco di Caorle, Marco Sarto –. Chiedo ai cittadini ed agli ospiti di avere ancora un po' di pazienza: sono state messe in campo tutte le risorse disponibili per la risoluzione della problematica che è comunque in costante miglioramento ora dopo ora. Pur comprendendo le difficoltà ed i disagi per i cittadini e gli ospiti, questo non è il momento per fare polemiche; vista l'imminente risoluzione dei problemi di pressione, verrà comunque a breve anche il momento per tutte le considerazioni sulle responsabilità di chi ha competenza in materia».