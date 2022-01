Ulss 3, al via il nuovo piano di potenziamento dei punti tampone: aprono 22 nuovi centri | VIDEO

A Venezia saranno attivati punti tampone in piazza San Marco, al punto di primo intervento in piazzale Roma, al terminal San Basilio e all'ospedale San Raffaele Arcangelo. Al Lido si aggiungono invece il San Camillo e il centro Tomasini Ongaro.

Nel distretto di Mestre si sommano i laboratori Fleming di via Garibaldi (Mestre) e Quarto d'Altino, Villa Salus, Policlinico San Marco, Pavanello a Marghera, Data Medica (punto Croce Verde in via Lussinpiccolo), Laboratori Munari. In via di definizione il centro di medicina dell'aeroporto e il centro di medicina iperbarica Oti a Marghera.

Nel distretto di Mirano-Dolo si aggiungono Pavanello a Mira e 3C Centro Clinico Chimico di Spinea. Sono invece 6 i nuovi centri nel distretto di Chioggia: Data Medica a Chioggia (Campo Marconi) e Cavarzere, poliambulatorio Vespucci e la Marittima a Chioggia. Restano in via di definizione Studio San Giacomo e la cittadella sociosanitaria di Cavarzere.