Il primo punto tamponi privato nell'aeroporto Marco Polo

Il primo punto privato per tamponi antigenici Covid-19 all'aroporto di Venezia è realizzato da Gruppo Centro di Medicina e Villa Salus, ed è attivo da giovedì mattina. Una partnership avviata dalla società di gestione dello scalo, Save, che dà un servizio in più all’utenza e integra quello pubblico già operativo, dell’Ulss 3, oltre a quello in drive-in situato al di fuori del terminal. Inoltre l'accordo prevede una corsia preferenziale presso i laboratori territoriali di Centro di medicina per i passeggeri che necessitano di un tampone molecolare, utilizzando una email dedicata.

È «un’esperienza pilota» che ha per protagoniste due storiche realtà della sanità del Veneto. Enrico Marchi, presidente di Save, ha spiegato che «l’iniziativa nasce sull’onda della nuova normativa introdotta sabato scorso dall’Olanda, che permette l’accesso al Paese unicamente a chi ha effettuato un tampone molecolare non oltre 72 ore dal viaggio e un tampone rapido entro 4 ore dalla partenza del volo. Ringraziamo i nostri partner per aver accettato la sfida e per essersi resi disponibili in tempi così celeri». In breve: tra le 3:00 e le 6:00 e tra le 8:00 e le 12:00 del mattino i viaggiatori possono effettuare un tampone rapido, seguiti da personale qualificato, secondo un protocollo certificato e condiviso con l’Ulss. Costa 35 euro a tampone e vi si accede direttamente in aeroporto senza prenotazione.

«Questo servizio - dice Vincenzo Papes, amministratore di Centro di medicina - rappresenta una risposta ad un bisogno oggettivo di cittadini e aziende». Per Mario Bassano, direttore vicario della Fondazione Villa Salus, si tratta di «un vero e proprio percorso ospedaliero, in linea con gli standard di sicurezza dei laboratori già operativi da mesi all'interno delle nostre strutture. I viaggiatori troveranno un servizio comodo, veloce ed efficiente, con personale sanitario qualificato».