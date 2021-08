Pusher abusivo in un alloggio Ater: arrestato con l'eroina

I carabinieri del Nucleo natanti di Venezia hanno arrestato nella notte un uomo di 30 anni, marocchino, già noto alle forze dell'ordine e pregiudicato. Una pattuglia lo ha notato mentre si calava dalla finestra di un appartamento disabitato gestito dall’Ater, l'ente per l'edilizia residenziale, nel sestiere di Castello. Fermato per essere identificato, ha reagito con violenza: avrebbe aggredito i militari, minacciandoli e cercando fuggire. Alla fine è stato comunque bloccato. Con sé aveva dell'eroina e altro materiale per taglio e confezionamento.

È seguito un controllo all'interno dell'abitazione, dove i carabinieri hanno trovato altri elementi che confermano l'attività di spaccio di droga. Stamattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l'obbligo di firma in attesa del processo. L'uomo è accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio, invasione di edifici, violazione delle norme sull'immigrazione, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.