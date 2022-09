Pusher arrestato mentre rifornisce di "coca" un autotrasportatore veneziano

Spacciatore tunisino con una sfilza di precedenti alle spalle è stato arrestato ieri sera, 10 settembre, dalla polizia. Nei guai è finito anche un assuntore di droga, un quarantenne autotrasportatore di Dolo in provincia di Venezia che è stato segnalato alla Prefettura e al quale è stata ritirata la patente di guida.

L'attività

Gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato un servizio di osservazione non distante da un negozio di kebab a Camin nella zona industriale di Padova. Ad incuriosire gli investigatori la presenza negli ultimi giorni di numerosi nordafricani già conosciuti per essere dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

E' stato notato uno straniero seduto ad un tavolo intento a rispondere a diverse telefonate. Gli agenti hanno notato arrivare vicino all'esercizio commerciale un autocarro. E' sceso un uomo che si è diretto dentro il locale, si è avvicinato allo straniero e dopo un rapido scambio l'autotrasportatore si è dileguato. A questo punto i poliziotti sono usciti allo scoperto e hanno bloccato entrambi. L'autotrasportatore è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre il trentenne tunisino, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di ulteriori quattro dosi di cocaina e circa mille euro in contanti.

I provvedimenti

Il tunisino è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria. E' stato accompagnato al centro per Rimpatri di Torino in attesa di essere espulso.