Via Banchina dei Molini torna luogo di spaccio di eroina: due pusher in manette

Gli agenti del Servizio sicurezza urbana della polizia locale di Venezia hanno arrestato ieri pomeriggio due cittadini di nazionalità tunisina per spaccio di eroina e cocaina in una fabbrica abbandonata a Marghera, in via Banchina dei Molini.

Due mesi dopo

Sono passati due mesi esatti dal 2 ottobre scorso, quando gli operatori erano già intervenuti nell'area stringendo le manette ai polsi di altri due tunisini, trovati in possesso di 2 chilogrammi circa di eroina. Le attività di osservazione degli agenti non si sono interrotte e sempre con l'utilizzo di telecamere mobili collocate sulle strade pubbliche hanno notato come il flusso di tossicodipendenti verso gli stessi luoghi fosse ripreso con grande costanza. In particolare, gli operatori hanno osservato come i "visitatori" non penetrassero più all’interno dell’ex insediamento industriale, ma entrassero in un edificio, posto nelle vicinanze, che una volta era adibito a casa del custode e dal quale è possibile osservare i movimenti in strada.

Dopo un paio d'ore di appostamento, effettuato a distanza con l’uso di teleobiettivi, è scattato il nuovo blitz del nucleo operativo e cinofilo del corpo di polizia municipale, che ha permesso di cogliere in flagranza di reato, M. R. di 38 anni e M. I. di 34, con precedenti di polizia specifici. All’interno dell'edificio c’erano anche tre tossicodipendenti sopraggiunti per acquistare sostanze. Grazie al "naso" di Warus e Coco, le unità cinofile hanno trovato circa un etto tra eroina e cocaina, per un totale di circa 300 dosi al dettaglio, oltre a bilancini di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento. I due pusher sono stati arrestati e portati in carcere a Santa Maria Maggiore.