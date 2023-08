Commercio abusivo, blitz al Lido. Sequestrati 100 ombrelloni, asciugami e brandine

Con il conto alla rovescia per l'avvio della mostra del Cinema e con l'aumento della frequentazione del Lido e delle sue spiagge, martedì mattina è stato fatto un ennesimo blitz di contrasto al commercio ambulante abusivo. All'operazione, la trentacinquesima di questa estate, hanno partecipato, questa volta, anche agenti in borghese che hanno affiancato i quad, indispensabili per questo tipo di attività.

Complessivamente, tra la spiaggia e le dune, nascosti tra i cespugli, sono stati sequestrati quasi un centinaio di ombrelloni e svariate decine di teli mare, brandine e stuoie. Individuati e multati due venditori stranieri: 5 mila euro ciascuno e a entrambi è stato impartito l'ordine di allontanamento. «Il mio plauso al personale della polizia locale per l’attività svolta - commenta l’assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce - Si tratta di un lavoro che ha come obiettivo quello di tutelare chi con professionalità e impegno svolge il proprio lavoro e che viene danneggiato da questo tipo di commercio abusivo». L'operazione ha avuto luogo nella spiaggia libera adiacente l'ex ospedale al Mare.