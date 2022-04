Arriva Quad, nuovo "agente" antidroga 4 zampe

Accordo con il Comune di Milano per la formazione di Quad, nuovo "agente" a 4 zampe che sarà impegnato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, la delibera per l’accordo, per la durata di due anni, tra il Comune di Venezia ed il Comune di Milano, per il percorso di selezione, formazione, addestramento e il mantenimento di una nuova unità cinofila per l'attività di contrasto allo spaccio.

«Proprio nell’ottica di dare seguito alle linee di mandato del sindaco Luigi Brugnaro per il periodo 2020-2025 che mettono al primo punto il tema della sicurezza – commenta Pesce - abbiamo stabilito di procedere alla formazione di un altro cane “antidroga” che consenta al reparto Cinofili della polizia locale di Venezia di portare avanti con ancor più capillarità e professionalità l’importante lavoro di contrasto allo spaccio in città. Andremo quindi ad assicurare a Quad – un pastore tedesco nero – la miglior formazione così da consentirgli di entrare a pieno titolo a far parte assieme a Lapo, Coco e Warus della speciale unità cinofila della polizia locale del Comune di Venezia. Agenti a 4 zampe – continua l’assessore – che, assieme ai loro esperti conduttori e a tanti altri agenti sono riusciti a raggiungere, anche nel corso del 2021, eccellenti risultati operativi portando al sequestro di oltre 11 chili di sostanze stupefacenti, all’arresto di 64 persone per la cessione delle stesse, alla denuncia a piede libero di altre 60 e alla segnalazione in Prefettura di 130 persone e al sanzionamento di 241 sorprese a detenere o consumare o cedere sostanze stupefacenti. Un’attività che anche in questi primi 4 mesi dell’anno continua e che ha portato all’arresto di altre 27 persone – il 95% di questi proprio per spaccio – e alla denuncia a piede libero di altre 35 persone in flagranza di reato. Complimenti quindi all’unità cinofila della polizia locale: garantire alla giustizia questi malviventi significa garantire la sicurezza dei nostri concittadini e dei nostri quartieri e di conseguenza migliorarne la qualità della vita».