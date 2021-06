Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre e vacanze

La giunta regionale ha dato il via libera al nuovo calendario per l'anno scolastico 2021/22. Si parte con un avvio differenziato: le scuole primarie e secondarie di primo grado inizieranno lunedì 13 settembre e termineranno l'8 giugno; le secondarie di secondo grado (istituti superiori) inizieranno la frequenza giovedì 16 settembre e la finiranno due giorni dopo le altre scuole, venerdì 10 giugno.

Vacanze scolastiche 2021/2022

Ci saranno novità anche per le vacanze natalizie, che saranno particolarmente lunghe, da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio 2022. Le vacanze pasquali sono previste invece dal 14 al 19 aprile 2022 e le scuole saranno chiuse anche dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 in occasione del Carnevale e del mercoledì delle Ceneri.

«Il nuovo scolastico sarà per noi una sfida fondamentale. - ha spiegato l'assessore all'Istruzione Elena Donazzan - Si tratta di ridare un contesto educativo all’altezza delle aspettative di formazione e di socializzazione dei ragazzi per tornare a vivere la scuola con le proprie inderogabili prerogative. La scuola è importante e chi ne fa parte in questo anno e mezzo di pandemia ha sofferto molto». L'assessore ha commentato anche l'avvio sfalsato: «Si tratta di una scelta nata da un’esigenza specifica - spiega Donazzan - che è quella di estendere il tempo dedicato alle attività di recupero e rafforzamento degli apprendimenti per le scuole secondarie di secondo grado, maggiormente interessate dalle sospensioni delle attività in presenza lo scorso anno».