Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre e vacanze

La giunta regionale del Veneto ha dato il via libera al nuovo calendario per l'anno scolastico 2023/24. L’inizio delle attività per gli istituti di primo e secondo ciclo di istruzione è prevista per mercoledì 13 settembre 2023.

Festività e ponti

Per quanto riguarda le festività, le scuole saranno chiuse mercoledì 1 novembre, in occasione del ponte per solennità di tutti i Santi, 8 e 9 dicembre (ponte dell’Immacolata) e dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 per le vacanze natalizie. A febbraio previsti tre giorni di chiusura per carnevale e il mercoledì delle ceneri (dal 12 al 14 febbraio), mentre dal 28 marzo al 2 aprile sono fissate le vacanze di Pasqua, e dal 25 al 27 aprile il ponte della Liberazione. La conclusione dell’attività scolastica è stata programmata per sabato 8 giugno 2024.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, resta valido lo stesso calendario, con inizio dell'attività didattica mercoledì 13 settembre, mentre la conclusione è prevista per venerdì 29 giugno. Confermate le sospensioni intermedie previste per le scuole degli altri gradi.