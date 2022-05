Quarta dose, Ulss 3 invia 50 mila lettere per convincere anziani e fragili

Sono partite ieri dagli uffici di Ulss 3 50 mila lettere, per raggiungere altrettante abitazioni del territorio, abitate da ultraottantenni e da persone fragili con almeno sessant'anni. Sono i pazienti dell’azienda sanitaria che non hanno ancora beneficiato del ciclo completo della vaccinazione contro il Covid. Rappresentano circa l’88% della popolazione che ha diritto alla quarta dose ma non ha ancora aderito, a differenza del restante 12% che ha già provveduto a proteggersi ulteriormente dal virus.

Come indicato nella lettera, gli utenti possono decidere di vaccinarsi prenotandosi nel sito internet della Regione o dell’Ulss 3, prendendo appuntamento con l’ausilio della propria farmacia di fiducia, affidandosi al proprio medico di famiglia o presentandosi direttamente senza prenotazione al centro vaccinale più vicino a casa nei nuovi orari.

«Questa lettera sta per arrivare a casa di tutti quelli che hanno il diritto di vaccinarsi, - spiega il direttore generale, Edgardo Contato - cercando di ricordare loro che, pur non essendo obbligatorio, si tratta anche di un dovere civico, nei confronti di sé stessi e di chi ci sta vicino. La vaccinazione è sempre gratuita e il nostro auspicio è che tante persone rispondano positivamente a questo appello e tornino a frequentare i nostri centri vaccinali».

I nuovi orari dei centri vaccinali