Covid, via libera alla quarta dose per over 60 e fragili over 12

Con una circolare firmata dal direttore generale della sanità Luciano Flor, e inviata oggi ai direttori generali delle Ullss e aziende ospedaliere venete e ad Azienda Zero, la Regione Veneto ha dato avvio alle procedure per l’erogazione della quarta dose (second booster) del vaccino anti Covid a tutte le persone dai 60 anni in su.

«Tenuto conto dll'attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata a un aumento dell'occupazione dei posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive - si legge nella circolare -, il ministero della Salute ha esteso la platea dei soggetti per cui è raccomandata la seconda dose di richiamo (second booster). È quindi raccomandata la somministrazione, purchè siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo dall'ultima infezione successiva al richiamo, a tutte le persone over 60 e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni in su». L’erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dall’Aifa.