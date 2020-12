Attivata un'altra sezione di malattie infettive al covid hospital di Jesolo

Al covid hospital di Jesolo, struttura di riferimento per i malati di Covid-19 del Veneto orientale, è stata attivata stamattina la 4ª sezione del reparto di Malattie infettive: sono altri 16 posti letto, che portano l'ospedale ad una capienza di 90 posti in malattie infettive. A questi si sommano altri 14 in terapia intensiva e 4 in terapia semi-intensiva.

Il covid hospital di Jesolo si riempie

È un segnale che i ricoveri continuano ad aumentare: al momento nell'ospedale sono in cura 73 pazienti nell'unità malattie infettive, mentre i posti letto di terapia intensiva e di terapia semi-intensiva sono tutti occupati. Sempre per quanto riguarda il Veneto orientale, altre 29 persone covid-positive sono ricoverate nella Casa di cura Rizzola e 21 alla casa di riposo Stella Marina. Non è solo una questione di spazi, ma anche, e soprattutto, di disponibilità di personale sanitario.

I contagi

Il trend dei contagi, secondo i dati forniti dall'Ulss 4, resta altalenante: dopo il picco di 260 registrati martedì 1 dicembre, mercoledì i nuovi positivi nel territorio di competenza sono stati 80, giovedì 77 ed oggi 99. Il numero complessivo delle persone contagiate è attualmente di 1107, con un trend diminuito rispetto i giorni scorsi ma ancora elevato. La percentuale dei tamponi positivi si mantiene sul 10% rispetto al numero dei tamponi eseguiti.

Le raccomandazioni dell'Ulss

In avvicinamento alle festività natalizie, l'azienda sanitaria invita la popolazione a limitare per quanto possibile gli spostamenti e in particolare di recarsi in luoghi affollati, come bar, centri commerciali, grandi magazzini. In caso di spostamento, ma anche in casa in presenza di persone esterne al nucleo familiare, si consiglia vivamente di utilizzare la mascherina, di mantenere la distanza fisica e igienizzare spesso le mani. Queste semplici accortezze possono limitare la circolazione del virus ed evitare un nuovo aumento dei contagi nel periodo post-festivo.