Intercettate 4 borseggiatrici con precedenti in stazione a Venezia

Continuano gli episodi di borseggio in centro storico, e allo stesso modo i servizi mirati sul territorio per prevenirli e contrastarli. Nel corso di una recente operazione della polizia ferroviaria, gli agenti hanno intercettato nei pressi della stazione di Venezia quattro cittadine straniere che si aggiravano con fare sospetto all'interno dello scalo lagunare.

Le donne, non residenti in città né tantomeno in possesso di titolo di viaggio, non sono riuscite a fornire delle spiegazioni plausibili in merito alla propria presenza nella zona. Accompagnate in quesutra per effettuare degli accertamenti, è emerso che tre di loro, già gravate da precedenti penali, non avrebbero dovuto trovarsi in città, in quanto già destinatarie di un foglio di via predisposto su indicazione del questore. La stessa misura è stata quindi disposta anche per la quarta del gruppo, anch'essa con precedenti a carico.

Sempre durante la scorsa settimana, è proseguita l'attività della divisione anticrimine della questura, grazie alla quale sono stati disposti ulteriori 4 fogli di via dal Comune di Venezia, per 3 e 4 anni, nei confronti di cittadini stranieri con vari precedenti in materia di furto, ricettazione e rapina. Inoltre, il questore ha ammonito 5 persone per "maltrattamenti in famiglia e violenza domestica".