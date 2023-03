Incendio in un parco pubblico a Pianiga, denunciati 4 minorenni

I carabinieri di Dolo hanno denunciato alla procura dei minori quattro ragazzi, poiché si sarebbero resi responsabili dell'incendio in un parco pubblico di Pianiga lo scorso 14 gennaio.

I militari erano intervenuti presso l'area verde di via Cavinello Ovest di Pianiga, dopo che ignoti avevano dato alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo (un vecchio frigorifero), messo a disposizione della comunità quale piccola biblioteca. I carabinieri avevano spento il rogo con l'estintore in dotazione all'automobile di servizio, evitando così il propagarsi dell'incendio.

Gli accertamenti, condotti in particolar modo con la visione delle immagini della videosorveglianza di zona e con controlli incrociati, hanno permesso di individuare tutti i presunti responsabili, tre 17enni e un 16enne, originari della zona. La situazione dei ragazzi, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, viene seguita dai militari, unitamente ai servizi sociali comunali.

Nella cittadina, come in tutta la giurisdizione della compagnia di Dolo, l'Arma continua ad organizzare incontri presso le scuole di ogni ordine e grado, per prevenire e arginare fenomeni come questo. Nell'ambito dello stesso progetto, negli ultimi mesi sono state organizzate visite interattive presso le caserme, per avvicinare i giovani alle Istituzioni, nonché ispezioni con i cinofili presso le classi, per prevenire e reprimere lo spaccio ed il consumo di droghe tra i giovanissimi.