Restano in balìa delle onde e con l'albero della barca spezzato a sud di Poveglia

Sono stati sorpresi dal maltempo mentre stavano rientrando in direzione Venezia poco a sud dell'isola di Poveglia. È stato compito della guardia costiera, ieri sera, soccorrere 4 diportisti, a bordo di un'imbarcazione a vela, in grave difficoltà: si trovavano infatti in balìa delle onde e con l'albero spezzato.

L'allarme alla guardia costiera

Disorientati per la forte pioggia battente e per il buio, ai quattro sventurati non è restato altro da fare che lanciare l'allarme al 1530, che ha subito inviato sul posto i soccorsi. Dopo circa 30 minuti dalla chiamata i 4 venivano trasbordati a bordo di una motovedetta della guardia costiera di Venezia e portati incolumi in terra ferma.