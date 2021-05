Vandali distruggono una quercia donata alla cittadinanza

Una delle piante donate ai cittadini, per la precisione una giovane quercia, regalo di Mirco Dante a Greta Thunberg e piantata nel Parco per i Diritti delle Bambine e dei Bambini di San Donà di Piave il 15 maggio 2019 (insieme a un altro albero donato proprio dai ragazzi della città), è stata tagliata durante il fine settimana. Il giovane albero, che stava crescendo bene e in salute, è stato oggetto di vandalismo, reato per il quale è già partita la denuncia dell’amministrazione contro ignoti.



«Siamo profondamente amareggiati per questo gesto - dice l'assessore Lorena Marin -. Mi amareggia anche che si sia scelto di abbattere un albero proprio nel parco dedicato ai diritti dei bambini e delle bambine; loro rappresentano il futuro e ciò rende particolarmente pesante questo gesto. In tanti mi hanno proposto di lanciare una colletta come amministrazione, perché al posto di quel giovane albero ne vengano piantati almeno dieci, a dimostrazione di una città che rifiuta questi gesti di spregio e rinnova il suo impegno per l’ambiente. Chiedo a quanti desiderano mostrare la loro solidarietà di attivarsi, per dare un segno concreto e tangibile di condanna dell’episodio».