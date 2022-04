Diffamazione dal sindacalista. Caso archiviato nei confronti di Mario Ragno

Non c'è stata diffamazione a mezzo stampa. Lo ha deciso il giudice in merito alla denuncia fatta dal primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin nei confronti del segretario della Funzione Pubblica Uil, Mario Ragno. Due anni fa il sindacalista attraverso due lettere inviate ai giornali attaccò il primo procuratore per comportamento a suo dire «scorretto» nei confronti dei lavoratori della Basilica.

Per il pm le dichiarazioni di Mario Ragno «non hanno varcato il limite, atteso che il linguaggio della critica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli adoperati nei rapporti interpersonali, laddove si indirizzi su temi di rilevanza pubblica tali da giustificare espressioni aspre di disapprovazione. Nel caso non sono state adottate espressioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione o mere manifestazioni di sentimenti ostili. Le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una polemica sindacale. La notizia di reato deve ritenersi infondata e deve essere accolta la richiesta di archiviazione».

All'inizio del mese di aprile del 2020 il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin aveva avvisato tutto il personale che, a causa dell'emergenza sanitaria, «anche la procuratoria di San Marco, per la prima volta nella sua lunghissima storia, avrebbe preso decisioni dolorose, ma necessarie», con una chiusura dell’accesso alla Basilica e alle relative bigliettazioni. «Tutte le attività legate al culto, i bookshop, le attività delle maestranze e dell’ufficio tecnico, nonché quelle di staff, sono state sospese definitivamente». Venne attivata la cassa integrazione a decorrere dal 24 marzo, per 9 settimane, per tutti i dipendenti dell'ufficio tecnico (maestranze e impiegati) e il Fis (Fondo integrativo salariale) per tutti gli altri, e «ascoltate le richieste dei sindacati nel consentire il godimento delle ore maturate in banca ore e, a seguire, delle ferie residue al 31 dicembre 2019, oltre al pagamento dell’integrazione salariale a tutti i dipendenti, ovviando così al problema dei ritardi dei pagamenti da parte dell’Inps».

Ma per il segretario della Uil Fpl, Mario Ragno, i fatti erano andati diversamente. «Abbiamo chiesto che non venissero toccate le ferie 2020, se non su richiesta dei dipendenti. Mentre prima dell'emergenza sanitaria i dipendenti faticavano a godere delle ferie maturate, nel momento di difficoltà il datore di lavoro non ha esitato, contraddittoriamente, a impiegare ferie forzate, addirittura non maturate. Per di più l'integrazione economica richiesta, per coprire il quasi dimezzamento dello stipendio, non è stata concessa ed è sfumato anche il rateo, non maturato per mancanza dei giorni lavorativi effettivi, a causa di una emergenza per cui nessuno può avere colpa, specie chi lavora. Ritengo la condotta in profonda contraddizione con lo "strapparsi le vesti per il dolore e il rammarico" descritto nella comunicazione inviata ai dipendenti».