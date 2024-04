Situazione internazionale, Biennale e sicurezza locale. Il questore di Venezia: «Siamo attrezzati»

Dalla complicata situazione internazionale alla gestione dei tanti eventi in programma da qui a giugno a Venezia: dopo la Biennale l'arrivo del Santo Padre, poi le festività e il G7 di maggio. A rendere necessario un monitoraggio continuo della situazione è poi la sicurezza locale, puntellata da vari episodi di spaccio e criminalità. Eppure la sfida è stata colta dalle forze dell'ordine a tutti i livelli. «Dobbiamo essere attrezzati anche di fronte a situazioni particolarmente impegnative, per poter consentire a tutti di fruire delle opportunità che questo territorio offre», ha commentato mercoledì il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, durante la Mostra fotografica “Le ali della Polizia” presentata all’aeroporto Marco Polo.

Strategie innovative per la sicurezza a vari livelli

Un'esposizione nazionale, che avviene negli aeroporti più importanti d’Italia, che starà un mese in laguna prima di spostarsi a Milano Malpensa e in altre città dove risiedono gli undici Reparti volo della polizia di Stato che celebrano i primi cinquant'anni di attività dal 1971 al 2021. La vigilanza aerea rientra nella strategia di controllo nel corso dei grandi eventi, ed è proprio in occasione del sorvolo delle città che le immagini, passate alle questure durante le operazioni di polizia, sono diventate anche mezzo di trasmissione della bellezza dei nostri paesaggi. «È necessario di fronte a situazioni critiche trovare dei metodi innovativi - ha detto il questore di Venezia tornando alla sicurezza in città - Abbiamo cercato di creare dei gruppi che potessero fornire una doppia cornice di protezione, legata sia alla prevenzione, e alla presenza di pattuglie visibili che fanno da deterrente alle azioni criminali, che a un'attività di analisi fatta dal supporto investigativo di tutte le componenti sul territorio della polizia, come i commissariati».

Sicurezza nei grandi flussi in arrivo e partenza

Ci sono operazioni efficaci per la loro visibilità e altre che procedono parallelamente. «È la parte "oscura" - continua il capo della questura lagunare - che osserva le presenze sul territorio e cerca di individuare gli obiettivi di maggior importanza dal punto di vista del contrasto all'illegalità, arrivando a bloccare chi compie azioni che alterano la sicurezza e l'ordine pubblico». Una strategia che va sempre modulata, precisa Bonaccorso. «I tavoli che vengono fatti, specie in Prefettura, servono a questo». Una quarantina le delegazioni internazionali arrivate all'aeroporto di Venezia in occasione della Biennale in questi giorni. «Siamo tarati per questo tipo di servizi, sia sui voli commerciali che su quelli privati e di Stato - ha commentato il comandante della polizia di Frontiera, Rosanna Conte - e siamo pronti ad affrontare questo momento anche per un rilancio dell'aeroporto che è il terzo internazionale: la guardia non si abbasserà mai. Abbiamo i reparti specializzati di pronto intervento Antiterrorismo (solo tre gli aeroporti che ne dispongono in Italia tra cui Venezia), l'unità cinofila, i tiratori scelti e personale con esperienza in questi scenari».

Visibilità e attività investigativa

Una strategia a più livelli che la polizia del resto mette in campo anche in circostanze dove non sono presenti emergenze. «Quando la complessità è data dagli afflussi straordinari di persone, come durante il Carnevale, la visibilità della polizia non consente di fare un approfondimento analitico, perché quello che tu vuoi osservare si allontana - prosegue il questore - Ecco la validità del doppio circuito che è supportato da strumenti di prevenzione che la questura vanta attraverso presidi quali la divisione anticrimine, la polizia dell'immigrazione e quella amministrativa. Sono arrivati dei risultati, questo ci conforta - conclude Bonaccorso - Del resto le strategie di sicurezza vanno sempre modulate sulle emergenze in modo che la cornice sia adeguata agli scenari sia prevedibili che concreti. E non siamo soli: le altre forze di polizia collaborano, come il presidio della Finanza e quello dell'Arma in una realtà in cui la sinergia è molto alta e tutt'altro che scontata».