Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto sugli accoltellamenti

«Sarò nei porssimi giorni con il camper della polizia in via Piave, nei luoghi più caldi, a parlare con i cittadini». Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto è intervenuto sull'impennata di accoltellamenti in via Piave e dintorni che ha caratterizzato questi ultimi 10 giorni. «Il servizio centrale operativo e la direzione anticrimine nazionale, la direzione del controllo del territorio, ci hanno dato un supporto per trenta giorni di personale dei reparti prevenzione e crimine che avete visto sul territorio: uno sforzo per mettere personale in divisa tutti i giorni su tre turni. È chiaro che la pressione sul territorio sta aumentando, ma non mi avventuro in analisi che non mi competono», ha detto il questore dopo la celebrazione della commemorazione dei defunti ieri in caserma a Santa Chiara, con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti della polizia e la preghiera di Padre Piero Rizza.