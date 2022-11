Il questore torna tra i cittadini in via Piave con il camper della polizia

I controlli su via Piave, e in generale nel quartiere in prossimità della stazione di Mestre, continuano ad essere stringenti, con tutte le forze dell'ordine impegnate per cominciare un percorso che dovrà ridare una parvenza di normalità alla città. Sarà un cammino lungo, lo aveva sottolineato nelle scorse settimane il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, ma le mosse per arginare violenza e microcriminalità che tengono in ostaggio i residenti hanno cominciato ad essere incisive, con l'applicazione di quello che è stato ribattezzato "modello Venezia", incentrato su controlli e rimpatri dei cittadini irregolari.

In questo scenario, Masciopinto ha annunciato che la prossima settimana tornerà con il camper della polizia tra i residenti, per continuare a rapportarsi in modo diretto con chi vive ogni giorni una quotidianità disagiata, in particolar modo in orario serale. «Il confronto con i cittadini è importantissimo, - ha detto oggi a margine dell'inaugurazione del ponto votivo per la Festa della Salute - Parlare in un camper è diverso dal farlo in un ufficio di polizia. Con i colloqui per strada posso creare una relazione e avere le informazioni dai cittadini, che poi potrò smistare agli uffici competenti della questura».

Nel frattempo proseguiranno i blitz, come quello che nei giorni scorsi ha permesso di rimpatriare due cittadini tunisini, da tempo nella lista nera delle forze di polizia. Proseguiranno i pattugliamenti a piedi e con i mezzi di servizio, sia in borghese sia in divisa. E i controlli saranno ulteriormente rafforzati, sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.