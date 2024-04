Litigi, persone fuori controllo, disturbo alla quiete pubblica: il questore chiude il Trieste

Litigi, persone fuori controllo, disturbo alla quiete pubblica e nell'ultima segnalazione ricevuta dalle forze dell'ordine sabato anche botte ai titolari con un clamore più preoccupante del solito. Ecco perché ieri mattina all'alba, per ordine del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, sono scattati i sigilli al bar Trieste nell'omonima via di Chirignago poco prima della rotonda sul cavalcavia ferroviario per andare a Marghera. Piccolo locale dal passato difficile, teatro di aggressioni e frequentazioni poco raccomandabili negli anni scorsi, nonostante i cambi di gestione non è mai riuscito a riscattarsi dalla reputazione di posto "malfrequentato" pur con la buona volontà degli ultimi gestori, una famiglia di cinesi. Ad essere aggredita nel mezzo di una discussione dai toni accesi intorno all'ora dell'aperitivo sarebbe stata la stessa moglie del titolare, mentre lavorava al banco, intervenuta con l'intenzione di farsi pagare le consumazioni da alcuni avventori. I quali, nel frattempo, avevano iniziato a discutere animatamente con altri clienti del bar, fino a quando non sono apparsi lame e bastoni, secondo le testimonianze, e a quel punto il vicinato ha intuito che, complice qualche bicchiere di troppo, stavolta il rischio che qualcuno potesse farsi male era serio.

Sono partite le segnalazioni alla polizia. Quando le auto del 112 e 113 sono arrivate al bar in tanti si erano dileguati e polizia e carabinieri hanno raccolto le testimonianze, compresa quella sofferta dei titolari. Ieri, non certo per colpire loro ma per la necessità di far partire subito una misura preventiva, anche in vista delle feste, per garantire l'interesse primo della sicurezza, la questura ha imposto lo stop all'esercizio, intanto per togliere dalla disponibilità dei facinorosi questo luogo di aggregazione, attraverso l'articolo 100 del Tulps (Tsto unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) che impone di tenere la saracinesca abbassata fino a 15 giorni. Una decisione ragionata quasi sicuramente prima sul piano preventivo, che repressivo, volta a evitare il ripresentarsi di una situazione di rischio in un luogo pubblico. Ripetute le segnalazioni alla polizia anche negli anni passati, con aggressioni e reati denunciati nonostante i cambi di gestione.