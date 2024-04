Quinto giorno di ticket, paganti in calo: 17mila

Prosegue la sperimentazione del "contributo d'accesso" a Venezia, il ticket che dal 25 aprile, dalle 8.30 alle 16, devono pagare i visitatori giornalieri non veneti, che non dormono a Venezia e non hanno amici o parenti in città, per visitare la città.

Oggi sono stati 17.130 i visitatori paganti, in linea con il dato di ieri (16038) e in netto calo rispetto ai 23600 di sabato.

Tra gli esenti, calano di 7.000 unità rispetto a ieri, fermandosi a 51.000, gli ospiti in strutture ricettive. Confermati nei numeri complessivi, in quanto sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, studenti (13mila), lavoratori (20500), proprietari di immobili che pagano l’IMU o i titolari di contratti di locazione (6700) che non hanno spostato la residenza a Venezia. I qr code controllati oggi sono stati 15000 (ieri 16400).

Non è stato diffuso, né oggi né ieri, il dato totale dei registrati, che teoricamente dovrebbe permettere di conoscere (al netto delle persone che per sbaglio o per scelta non si sono registrate nel portale) il totale dei visitatori in città: al giorno del debutto erano stati 113 mila, in crescita poi nel weekend.

Domani la sesta giornata in cui è previsto il contributo d'accesso a cui faranno seguito quelle del 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio; 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; 6, 7, 13 e 14 luglio 2024. E sempre con gli stessi orari 8:30-16:00.